3 nguyên nhân chính dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em

Theo thống kê của VKSND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng các cấp của tỉnh Đồng Nai đã thụ lý 82 vụ với 78 bị can liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, cấp huyện khởi tố 67 vụ với 64 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh thụ lý 15 vụ với 14 bị can. Tính trung bình mỗi tháng, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra khoảng 4, 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em.



Cũng theo VKSND tỉnh Đồng Nai, phần lớn các vụ án xâm hại tình dục trẻ em diễn ra bởi một số nguyên nhân chính. Đó là trẻ em thiếu kiến thức về tình dục, giáo dục giới tính, nảy sinh tình cảm yêu thương nhau khi chưa đủ 13 tuổi, thực hiện hành vi giao cấu mà không biết đó là hành vi phạm tội; lợi dụng sự thiếu quản lý của gia đình các cháu, lợi dụng sự thật thà, ngây thơ, non nớt, thiếu hiểu biết các đối tượng, dụ dỗ các cháu đến nơi hoang vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm; sự thiếu nhận thức, tham lam tình dục, bất chấp đạo lý để thỏa mãn dục vọng của một số đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm ngay con em của chính họ.

Theo đó, VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị công tác phòng ngừa phải luôn đề cao, cần tập trung cung cấp kiến thức cho cộng đồng và trẻ em. Cụ thể, phải đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ban hành những bộ tài liệu về phòng chống xâm hại trẻ em, các kỹ năng của cơ quan nhà nước cũng như gia đình trẻ em trong trường hợp trẻ bị xâm hại để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, để có tiếng nói chung và mạnh hơn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.