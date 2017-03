3 nữ sinh lớp 8 nghi vấn mất tích: Nữ sinh chán học nên bỏ nhà

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 8-4 đưa tin, sáng 28-3, Thảo và Xuyến đi học rồi không về nhà, gia đình tìm không được nên báo công an. Tiếp xúc với chúng tôi, Xuyến cho hay em và Thảo chán học nên bỏ nhà đi làm. Sáng 28-3, hai em đón xe lên TP.HCM và được một người giới thiệu vào làm tại một cơ sở thêu ở phường 12, quận 10. Tối 6-4, hai học sinh này đã liên lạc lại với gia đình. Theo thầy Phan Đức Cường, Hiệu trưởng Trường THCS An Cơ, Xuyến và Thảo hay bỏ học, trốn tiết nên hiện nhà trường vận động hai em đi học trở lại. Về nghi vấn mất tích của em Trần Thị Phương Dung, Công an huyện Châu Thành vẫn đang điều tra.