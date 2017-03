3 ổ nhóm “người nhện” khoắng tài sản của "Tây"

Ngày 24/4, tại Công an quận Tây Hồ, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết và khen thưởng chiến công cho tập thể và cá nhân đã khám phá ổ nhóm trộm cắp tài sản người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2012, trên địa bàn quận Tây Hồ đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài (trong đó có một số nhà riêng của nhân viên Đại sứ quán nước ngoài)... Đến giữa tháng 4/2013, các lực lượng chức năng đã triệt xóa, bắt giữ 3 nhóm, với 4 đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Nhóm 1: Nguyễn Ngọc Vượng (40 tuổi), ở phường Kim Mã, quận Ba Đình; nhóm 2: Nguyễn Viết Hùng (34 tuổi), trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, câu kết với Dương Văn Được (22 tuổi), sống lang thang; nhóm 3: Nguyễn Duy Anh (23 tuổi), trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Trong đó, Nguyễn Ngọc Vượng là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp có 4 tiền án, 1 tiền sự. Do bản thân có kinh nghiệm trong việc trộm cắp nên y đặt mục tiêu chỉ đột nhập vào nhà ở của người nước ngoài. Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ trao trả tài sản cho gia đình chị Katja Kulmala, quốc tịch Phần Lan. Từ ngày 28/1 đến nay, đối tượng Vượng đã đột nhập vào 7 nhà riêng của người nước ngoài. Để tránh bị phát hiện, đối tượng lợi dụng ban đêm đi xe máy từ nhà đến đầu phố Đặng Thai Mai, gửi xe trong bãi xe cạnh đường. Sau đó, mang theo kìm điện, tô vít, đèn pin đi bộ dọc theo các phố, ngõ trên địa bàn phường Quảng An. Tại cơ quan điều tra, 3 ổ nhóm này khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An. Thủ đoạn của bọn chúng là tìm những nhà có người nước ngoài thuê ở, cửa sổ không có song sắt, không đóng cửa ban đêm... cậy ô kính đột nhập. Tính đến nay, các đối tượng đã lấy được 4 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng iPad, 1 máy ảnh, 4 điện thoại di động Nokia, hàng chục triệu đồng và nhiều ngoại tệ...

Theo Hiền Thanh - Minh Khoa (CAND)