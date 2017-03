3 phạm nhân vượt ngục qua đường hầm đào sẵn bị bắt

Ngày 22-4, ông Trịnh Xuân Thu, Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù và thi hành án hình sự (Phòng 8) VKSND tỉnh Gia Lai, xác nhận: Sau nhiều ngày mật phục, công an đã vây bắt Trần Thanh Nam, phạm nhân trốn trại giam Gia Trung vào ngày 26-1. Nam bị bắt tại một khu rừng thuộc xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.



Nam là phạm nhân cuối cùng trong ba phạm nhân vượt ngục đã bị bắt trở lại.



Các phạm nhân vượt ngục đã bị bắt trở lại. Ảnh: L.Q.Loan

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 5 giờ ngày 26-1, sau một thời gian dài chuẩn bị, Nam và phạm nhân Nguyễn Đức Hạnh, Trần Văn Lộc đã vượt ngục qua một đường hầm đào sẵn tại trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai).



Ngay sau khi phát hiện, công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt. Giữa tháng 2-2014, Lộc bị bắt ở Kiên Giang khi đang tìm cách vượt biên sang Campuchia. Một tháng sau, Hạnh bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Còn Nam lẫn trốn vào rừng và công an đã mật phục, bắt giữ.

Như vậy là trong vòng ba tháng, lực lượng công an đã bắt ba phạm nhân trốn khỏi trại giam Gia Trung.

Các phạm nhân này đang thụ án về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm...

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để truy tố các phạm nhân tội trốn khỏi nơi giam và trách nhiệm của những người liên quan vụ vượt ngục gây chấn động này.