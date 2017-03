3 sát thủ giết chủ hiệu cầm đồ đều lớn lên từ trại mồ côi

Cả ba tên này đều được nuôi dạy trong Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (ở 486A, đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, Hải Phòng) đến 18 tuổi, sau đó tự ra ngoài đi làm kiếm sống ở địa phương khác.



Do quen biết từ trước, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Chiến đã quay về Hải Phòng và xin ở nhờ nhà anh Đỗ Đông Anh.



Trước đó, vào sáng 28/9, gây án xong, ba đối tượng Chiến, Vinh, Thương đã lấy chiếu phủ lên người anh Đỗ Đông Anh rồi tháo nhẫn, điện thoại của nạn nhân, sau đó trèo tường phía sau nhà để bỏ trốn và bị camera nhà hàng xóm của anh Đỗ Đông Anh ghi lại hình ảnh.



Từ những chứng cứ thu thập được cùng với thông tin của người dân khu vực cung cấp, lực lượng Công an quận Hải An đã nhanh chóng xác định rõ đối tượng gây án và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp.



Hai đối tượng Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Chiến bị bắt vào lúc 24 giờ cùng ngày, khi đang chơi game tại một quán Internet (ở khu vực phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Phạm Văn Thương bị bắt ngay sau đó, khi hắn đang lang thang tại khu vực chân cầu Vượt (Lạch Tray).



Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.