3 thanh niên chặn xe máy hiếp dâm một thiếu nữ

Ngày 3/9, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) tiến hành điều tra làm rõ, bắt 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm gồm: Nguyễn Tất Phượng (SN 1990), Nguyễn Tất Cường (SN 1992) và Lê Thế Hải (SN 1989), cả 3 đều trú tại xóm 9, xã Thượng Sơn, Đô Lương (Nghệ An).

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 2/9/2013, hai thiếu nữ Nguyễn Thị L. (SN 1991) và Nguyễn Thị O. (SN 1999) đều trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đi xe máy trên đường về nhà thì bị 3 đối tượng Phượng, Cường và Hải chặn xe lại. Phát hiện 3 thanh niên này không đàng hoàng, nghĩ có điều không hay nên cả hai thiếu nữ bứt phá để chạy nhưng chỉ có O. may mắn bỏ chạy, riêng L. bị 3 đối tượng này tóm cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.Sau khi nhận được tin báo, CA huyện Đô Lương vào cuộc điều tra và tóm gọn 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Trong một diễn biến khác, ngày 3/9, Công an xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời phân công cán bộ xuống địa bàn điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. Theo công an, trước đó vào khoảng 20h10 ngày 1/9, Nguyễn Hữu Danh (SN 1995, trú xóm Rộc Lúa, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) rủ em T.T.L. (SN 15/4/1998, ở xóm 11, xã Tân Thành) đi xem văn nghệ tại xã Lăng Thành. Xem xong, Danh chở L. về. Trên đường về, khi đến đoạn đường đồi vắng, không có nhà dân thuộc xóm Cửa Thờ (xã Tiến Thành) thì Danh có cuộc điện thoại gọi đến. Lúc này khoảng 22h30, Danh dừng xe máy lại nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, Danh quay về phía L. nảy sinh trò bỉ ổi, y ôm lấy L., mặc cho cô bé van xin nhưng Danh vẫn đè L. xuống yên xe máy và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Danh chở L. về nhà như không có chuyện gì xảy ra, rồi y cũng về nhà. Về đến nhà, L. đã kể lại sự việc vừa xảy ra với mình cho gia đình. Gia đình L. đã làm đơn tố cáo hành vi của Danh đến Công an xã Tiến Thành. Ngay trong đêm, Công an xã Tiến Thành đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, một mặt cử 2 cán bộ có mặt tại nhà bị hại để lấy lời khai, một mặt cử 6 cán bộ do đồng chí Trần Đình Cẩm - Phó Trưởng Công an xã Tiến Thành dẫn đầu xuống nhà Danh tiếp cận đối tượng để bắt giữ. Khi cán bộ Công an xã có mặt tại nhà Danh phát hiện trên chiếc quần bò y đang mặc còn dính nhiều máu. Quá trình truy xét, Danh khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm L. Đấu tranh bước đầu với đối tượng, Nguyễn Hữu Danh khai nhận, đây là lần thứ 4 y thực hiện hành vi hiếp dâm đối với các cháu bé trên địa bàn. Trước đó, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của các em, Danh đã thực hiện 1 vụ hiếp dâm đối với bé gái tại xã Hậu Thành và 2 bé (không rõ lai lịch) nay đã đi làm thuê ở xa. Chỉ sau 30 phút tiếp nhận đơn trình báo, đến 0h5 ngày 2/9, Công an xã Tiến Thành đã điều tra đủ chứng cứ bắt giữ đối tượng gây án. Theo Nguyễn Duy (Dân trí)