3 thiếu nữ gọi gần 10.000 cuộc điện thoại quấy rối 113

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã An Điền (huyện Bến Cát) đưa ra giáo dục các đối tượng Võ Thị T. (31 tuổi), Hồ Ngọc D. (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thu P. (13 tuổi, tất cả cùng ngụ ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát) trước dân và công bố quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ba đối tượng về hành vi gọi điện thoại quấy rối cảnh sát 113.

3 tháng, 3 người phụ nữ này đã gọi điện chọc phá cảnh sát 113 gần 10.000 cuộc điện thoại

Cơ quan công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra ban đầu, hàng ngày từ sáng sớm đến 21h, Võ Thị T., Hồ Ngọc D. và Nguyễn Thị Thu P. gọi khoảng 200 cuộc điện thoại đến đường dây nóng 113 nhưng không báo tin tức gì. Điều đáng nói, các đối tượng này còn cài đặt điện thoại ở chế độ tự gọi lại và chuyển hướng cuộc gọi giữa 3 số mà cả 3 đang dùng.

Như vậy, tính từ tháng đầu tháng 5 đến tháng 7/2013, đã có gần 10.000 cuộc gọi từ 3 người này đến cảnh sát 113.

Sau một thời gian điều tra, bằng các nghiệp vụ, cơ quan điều tra, cơ quan công an đã xác định được Võ Thị T., Hồ Ngọc D. và Nguyễn Thị Thu P. là thủ phạm.

Sau khi được tra hỏi 3 đối tượng khai báo “Họ chỉ gọi... chơi vì thấy không mất cước phí”.

Theo Phạm Nguyễn (VTC News)