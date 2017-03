3 thuyền viên trên tàu chở cát chết ngạt vì khí độc

Tàu Thái Bình đến mua cát của Công ty Việt Linh và gặp nạn do ngạt khí CO.Ảnh:Công an Hưng Yên

Chính quyền xã Tân Hưng phối hợp với công an TP Hưng Yên đã tới xác minh. Sáng 15/3, đại diện Công an TP Hưng Yên cho biết, bước đầu xác định 3 nạn nhân tử vong do ngạt khí độc CO từ chính động cơ máy tàu xả ra. Cả 3 người đều quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, gồm: Nguyễn Đức Diễn (39 tuổi), Nguyễn Đức Võ (30 tuổi) và Đỗ Quang Huy (25 tuổi).

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng, sau khi hoàn tất công tác điều tra, khám nghiệm tàu và tử thi.

Theo Giang Chinh (Vnexpress)