3 trai làng hãm hiếp thiếu nữ thiểu năng

Ngày 25/8, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng đều ở thôn Đại Đồng, huyện An Dương gồm: Phạm Phú Hòa (25 tuổi), Phạm Phú Hiếu (17 tuổi) và Lê Văn Hà (38 tuổi) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 22/8, Hòa, Hiếu và Hà rủ nhau đi ra cánh đồng của thôn thả lưới bắt cá.

Trên đường đi, ba người này phát hiện em Phạm Thị P. (17 tuổi, người cùng thôn, bị thiểu năng trí tuệ) đang cầm đèn bắt ốc bươu ở ven đường.

Hòa bàn với Hà và Hiếu ngồi chờ lúc nào P. đi qua sẽ bắt lại để hiếp dâm.

Khi P. vừa soi đèn đến gần chỗ bọn “yêu râu xanh” mai phục, Hòa và Hiếu lao ra, đẩy P. ngã xuống mương, rồi cùng nhau nhảy theo xuống.

Khi khống chế được P., 3 kẻ đồi bại đã dùng túi nilon bịt mồm không để nạn kêu cứu và hò nhau khiêng P. đi sâu vào trong cánh đồng thay nhau hãm hiếp.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Hòa, Hiếu và Hà dùng túi nilon làm dây trói chân, tay nạn nhân lại, rồi bỏ mặc P. ở đó không một mảnh vải che thân, ngất lịm giữa cánh đồng hoang vắng.

Lúc tỉnh lại, P. đã cởi được dây trói, lần đường tìm về nhà, kể lại sự việc với người thân.

Gia đình nạn nhân đã đến Công an xã Đại Bản tố cáo hành vi đồi bại của 3 đối tượng trên.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện An Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp 3 nghi phạm Hiếu, Hà và Hòa.

