3 xe sang mang biển giả bị tạm giữ ở TP HCM

Chiếc Mercedes-Benz và Bentley 5 chỗ bị tạm giữ. Ảnh: Châu Thành

Chiều 6/8, công an quận 7 (TP HCM) tạm giữ chiếc Hummer (biển kiểm soát Hà Nội) nghi mang biển số giả để điều tra nguồn gốc. Cuối tháng 7, công an cũng tạm giữ hai "siêu xe" Bentley (đậu trên đường Nguyễn Lương Bằng do ông Ngô Hoàng Phong lái) và Mercedes Benz (đậu trên đường Nguyễn Hữu Thọ do ông Đoàn Huy Thắng đứng tên) bị cho là mang biển số giả.

Qua xác minh của nhà chức trách, biển kiểm soát chiếc Bentley đang đeo là của chiếc Nissan Teana do chủ khác đứng tên, chiếc còn lại là biển của xe Lexus RX 350 do một người ở quận Gò Vấp­­­­­­­ làm chủ.

Chiếc Hummer mang biển số không rõ ràng cũng bị công an quận 7 tạm giữ. Ảnh: Châu Thành

Theo công an quận 7, từ năm 2011 đã xử lý 8 “siêu xe” không rõ nguồn gốc chạy qua địa bàn.

Theo Châu Thành (VNE)