30 chân gấu, 7 con rùa đi xe khách biển số Lào

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Nghệ An nhận được nguồn tin mật báo của quần chúng nhân dân cho biết, một chiếc xe khách biển số Lào đang vận chuyển chân gấu và rùa về Việt Nam theo đường tránh Vinh.



Ngay sau khi nhận đượcc tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Nghệ An cử một tổ công tác lên đường xác minh làm rõ. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi tổ công tác đang chốt chặn ở QL46 thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên (giao giữa QL46 và đường tránh Vinh - pv) thì phát hiện xe khách mang BKS Lào UN-668 di chuyển theo hướng Nam Đàn - TP.Vinh như tin báo nên đã yêu cầu dừng xe.



Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển là Phan Văn Hùng (SN 1969) ở xóm 6 xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu (Nghệ An) còn chủ xe là Nguyễn Văn Tuấn (1975) ở Diễn Hồng, huyện Diễn Châu; khám sơ bộ xe phát hiện một bao tải đựng 30 chân gấu và 7 con rùa.



Số chân gấu và rùa bị phát hiện trên xe khách biển Lào

Tại cơ quan điều tra, chủ xe tên Tuấn khai nhận: Đón khách từ Viên Chăn (Lào) về Nghệ An, khi đi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã mua 7 con rùa với giá 700.000 đồng. Còn số tay, chân gấu nói trên là của một hành khách mang lên xe. Hiện số hành khách đi trên xe đã được trả ở bến xe khách trước khi xe được đưa về Đội kiểm soát Hải quan số 2.



Được biết, cũng chính chiếc xe này vào lúc 11 giờ ngày 11/4/2010, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp Đội Kiểm soát hải quan số 2 thuộc Cục Hải quan Nghệ An tiến hành kiểm tra bắt giữ 2 con gấu con, 25 chân gấu ướp lạnh với trọng lượng 50kg, 140 con rùa các loại nặng 90kg...

Hiện toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm Nghệ An. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.





