30 con bạc bị bắt quả tang lắc tài xỉu

Chiều 2-4, tại một căn nhà ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 30 người đang tham gia lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 24 ĐTDĐ cùng một số tang vật khác… Sòng lắc tài xỉu ăn tiền trên do Hà Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) đứng ra tổ chức hoạt động từ tháng 2-2015 cho đến khi bị công an triệt phá. Sòng tài xỉu này mỗi ngày thu hút hàng chục người có máu đỏ đen từ Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang đến tham gia sát phạt.

GIA TUỆ