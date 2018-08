31 người gây rối tại Bình Thuận đã bị bắt giam

Ngày 24-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm bốn bị can trong vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 10-6 tại UBND tỉnh Bình Thuận.



Hiện trường vụ đốt trụ sở, ô tô ngày 10-6 tại Phan Thiết



Bốn bị can này gồm: Trần Minh Thiện (18 tuổi), Lê Nhựt Bản (25 tuổi), Phạm Văn Trung tức Trung Khểnh (27 tuổi) và Tăng Thanh Thuận (27 tuổi, đều trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết đến nay đã khởi tố 32 bị can.

Những người này trong đêm 10-6 đã lợi dụng việc phản đối dự luật đặc khu đã dùng gạch đá, bom xăng tấn công vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận gây thương tích nhiều cán bộ, chiến sĩ công an. Họ còn phóng hỏa đốt trụ sở Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận, đốt cháy rụi ba xe ô tô cùng gần 20 mô tô.



Hiện trường vụ đốt xe công vụ tại Phan Rí ngày 11-6



Đối với vụ gây rối, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ ngày 11-6 tại Phan Rí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa khởi tố thêm chín bị can, trong đó áp dụng biện pháp bắt tạm giam năm bị can: Nguyễn Tấn Vũ (18 tuổi), Đỗ Văn Thắng (19 tuổi), Hồ Thanh Tâm (29 tuổi), Nguyễn Văn Tân (28 tuổi) và Đặng Văn Tuấn, tức Ka nu (33 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Như vậy, trong vụ án xảy ra tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí, đến nay, có 16 bị can đã bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam 12 bị can. Các bị can này đã tấn công gây thương tích cho gần 10 chiến sĩ CSCĐ và phóng hỏa đốt 10 ô tô công vụ và trụ sở PCCC Phan Rí.



Năm bị can tại Phan Rí vừa bị bắt giam



Riêng các vụ án gây rối trật tự do Công an TP Phan Thiết và Công an Tuy Phong điều tra, đến nay đã có tổng cộng 17 bị cáo bị phạt tù với tổng mức hình phạt hơn 30 năm tù giam.

Như vậy, đến nay CQĐT đã bắt giam 31 bị can trong vụ gây rối, hủy hoại tài sản và tòa án đã xử phạt tù 17 bị cáo với hơn 30 năm tù giam.