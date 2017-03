35 đối tượng trốn truy nã ma túy ở Lóng Luông

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch 56 của Bộ Công an về giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La và huyện Mai Châu, Hòa Bình do Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức ngày 17-8 tại Hà Nội.



Hàng chục bánh ma túy thu giữ được của các đối tượng.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú gặp nhiều khó khăn. Sau hơn một năm mới vận động đầu thú và xác minh truy bắt được chín đối tượng truy nã.

Hiện có một nhóm các đối tượng người Kinh bị truy nã trong các vụ án lớn đang ẩn náu tại địa bàn các bản Lũng Xá, Tà Dê nhằm tụ tập, lôi kéo các đối tượng người dân tộc trên địa bàn đứng ra điều hành các đường dây, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn như đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, Thuận "chuột"…

“Hiện tại còn năm đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Trong khi đó tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La còn 35 đối tượng truy nã lẩn trốn” - ông Lộc cho biết.

Ông Lộc cho biết số lượng đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới thời gian gần đây không có dấu hiệu thuyên giảm, các đối tượng hoạt động với tần suất cao, được trang bị vũ trang, tính chất manh động.

Bên cạnh tuyến vận chuyển ma túy vào Vân Hồ đã phát hiện các đối tượng chuyển hướng vận chuyển sang các huyện Sông Mã, Yên Châu, Sốp Cộp của tỉnh Sơn La và Mường Lát, Thanh Hóa.

Trung tướng Đồng Đại Lộc đề nghị thời gian tới phải thường xuyên, liên tục, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Tập trung các biện pháp để vận động đầu thú và truy bắt bằng được các đối tượng truy nã đang chỉ đạo và cầm đầu các đường dây tổ chức mua bán và vận chuyển ma túy tại địa bàn, bóc gỡ triệt để, bóc gỡ tận gốc các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Đại diện Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) cho biết việc bắt giữ các đối tượng truy nã tại hai huyện Mai Châu và Vân Hồ gặp nhiều khó khăn do địa bàn hiểm trở, khi có động tĩnh, lập tức các đối tượng được thông báo để bỏ trốn vào trong rừng sâu. Ngoài ra, các đối tượng truy nã còn trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nên gặp khó khăn trong truy bắt.