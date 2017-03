36 container hàng rơi xuống biển

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ và ngư dân đã vớt được ba container (bên trong chứa bàn, ghế) giao bộ đội biên phòng, một container bị chìm, 32 container còn lại đang trôi tự do trên vùng biển giữa Bình Định và Phú Yên. Vùng biển này đang có sóng to, gió mạnh nên việc tìm vớt các container rất khó khăn. Trên tàu Pacific có 22 thuyền viên Việt Nam hiện vẫn an toàn.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 9 giờ ngày 3-1, tại khu vực biển Cửa Đại (Hội An), hai tàu cá QNa 3838 (của ông Trần Văn Quân, trú tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) và QNa 2279 (của ông Nguyễn Cảm, trú tại phường Cửa Đại, Hội An) đã bị sóng lớn đánh chìm.

Sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng 260 Cửa Đại đã điều một tàu cứu nạn cứu sống toàn bộ sáu ngư dân trên hai tàu. Ngày 4-1, hai tàu bị nạn này đã được trục vớt, dắt vào bờ.