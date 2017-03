36 nhân viên Hồ Tràm Trip bị nạn trên chiếc xe lật nhào

Khoảng 16 giờ chiều 25-1, tại khúc cua đường Nguyễn Văn Linh- Trần Phú (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và 18 người bị thương.



Xe chở nhân viên Hồ Tràm Trip bị nạn. Ảnh: H.Phong

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, ô tô 29B- 12510 chở nhân viên Hồ Tràm Casino trên đường đi làm về tới khúc cua trên bất ngờ mất lái đâm thẳng xuống hố bên đường.

Ông Nguyễn Thiên (ngụ xã Long Mỹ), kể lại: Khi đó tôi cùng chủ vườn trồng gừng thì nghe tiếng ầm ở phía hố sát luống gừng trước mặt, bụi lên mù mịt. Chúng tôi bỏ làm, chạy tới chỗ ô tô bị nạn, lấy búa đập cửa kính đồng thời gọi điện cho người thân báo tin. Phía đầu xe bị bẹp, nhiều người bị kẹt, chúng tôi lần lượt đưa từng người ra rồi vẫy xe bên đường chở đi cấp cứu. "Tài xế bị kẹt hai chân chúng tôi phải kéo mãi mới ra được. Chủ yếu những người ngồi phía trước bị thương nặng, phía sau nhẹ hơn”, ông nói.



Ông Nguyễn Thiên, người tham gia cứu nạn xe chở nhân viên Hồ Tràm bị nạn. Ảnh: HP

Có mặt tại hiện trường, một lãnh đạo công an huyện Đất Đỏ cho hay có một nữ nhân viên tử vong, 18 người khác bị thương trong đó tài xế bị gãy hai chân. Công an huyện Đất Đỏ đã phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

+ Đến 22 giờ, một công an huyện Đất Đỏ cho biết: lúc bị nạn trên xe có 36 người. Hiện 24 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại BV Bà Rịa. Nữ nhân viên tử vong tên Lê Ngọc Nga (27 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).