4 ngày Tết: 144 người tử vong vì tai nạn giao thông

Hôm 12-2, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 231/CĐ-TTg, yêu cầu tăng cường thực hiện bảo đảm an toàn giao thông những ngày nghỉ còn lại dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội xuân.

Công điện nêu rõ, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên tai nạn giao thông có giảm so với Tết năm 2012.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp (4 ngày Tết vừa qua, trên toàn quốc đã xảy ra 170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 144 người, bị thương 147 người, đặc biệt, ngày 12-2 (mùng 3 Tết), xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm chết 53 người, bị thương 63 người).

Một vụ tai nạn chết người xảy ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) chiều Mùng 2 Tết

Để giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân trong những ngày nghỉ Tết còn lại và dịp Lễ hội xuân năm 2013, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo thực hiện kiên quyết, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự xã hội nói chung và an toàn giao thông nói riêng đã nêu trong Công điện trước Tết; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu kiên quyết giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương.



Theo Thành Nam (ANTĐ)