4 “nữ quái” đóng giả nhà sư đi lừa đảo

Công an phường Yên Phụ đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả sư đi quyên tiền xây chùa. Cơ quan công an đang tạm giữ 4 đối tượng, gồm: Phan Thị Hiền (SN 1978, ở Tân Kỳ, Nghệ An), Hà Thị Loan (SN 1987, ở Chi Lăng, Lạng Sơn), Nguyễn Thị Triển (SN 1979) và Phan Thị Hường (SN 1984, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An).

4 "nữ quái" bị tạm giữ. Theo hồ sơ điều tra, cầm đầu ổ nhóm lừa đảo này là Phan Thị Hiền. Năm 2009, Hiền đã “dính” một tiền sự về hành vi giả nhà sư đi lừa tiền công đức ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi dạt ra Bắc, Hiền “thu nạp” thêm 3 đồng bọn, lên kế hoạch thực hiện các vụ lừa đảo. Từng có thời gian dài qua lại cửa Phật, Hiền tỏ ra khá kinh nghiệm, dạy đồng bọn cách ăn nói, cư xử sao cho giống nhà sư và những cách thuyết phục, “móc tiền” của những người sùng đạo. Tháng 6/2013, Loan và Triển mặc quần áo nhà sư, lấy pháp danh là Diệu Tú và Diệu Linh ở chùa Long Hưng (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), đến nhà ông Nguyễn Hữu Bằng (SN 1969, ở Cao Lộc, Lạng Sơn), kêu gọi ông này công đức tiền sửa chữa chùa và làm tượng. Vốn là người sùng đạo Phật, lại gặp phải 2 “nữ quái” có tài ăn nói, ông Bằng đã “công đức” 14 triệu đồng mà không cần biên lai, biên nhận. Thấy béo bở, Loan và Triển nhờ “cao thủ” Phan Thị Hiền “tiếp sức” moi tiền của người đàn ông này. Chỉ 1 tuần sau khi lừa được 14 triệu đồng của ông Bằng, Loan - Triển đưa Hiền (với pháp danh giả Diệu Hiền) tới gặp ông này, giới thiệu sư cô vừa du học ngành Phật giáo tại Ấn Độ về nước. Khi nghe các đối tượng đặt vấn đề vay 100 triệu đồng để chuẩn bị làm lễ khai ấn trụ trì cho sư cô Diệu Hiền, lễ hô thần nhập tượng ở chùa Long Hưng, người đàn ông tốt bụng này đã đồng ý ngay. Ông Bằng gom tiền cá nhân và huy động nhiều người quen khác được 85 triệu đồng, hẹn hôm sau đến lấy nốt số còn lại. Sau khi đưa tiền cho 3 “nữ quái” này vay, ông Bằng kể chuyện cho người thân và được mọi người cho biết là không có ngôi chùa nào như vậy ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tá hóa khi biết mình bị lừa, ông Bằng đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 4/7, khi các “nữ quái” trên đến nhà người thân của ông Bằng để nhận nốt số tiền còn thiếu, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, tạm giữ cả 4 đối tượng trong ổ nhóm trên, thu 2 bộ quần áo giống với trang phục nhà sư, cùng số tiền 122 triệu đồng mà các đối tượng lừa đảo được của các bị hại. Theo cơ quan công an, cũng với thủ đoạn trên, ổ nhóm này còn giả sư lừa tiền của 2 người dân khác ở Lạng Sơn, trong đó có một Việt kiều Đức. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Theo Tiến Nguyên (Dân trí)