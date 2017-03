4 “nữ quái” truy sát đôi vợ chồng trẻ

Ngày 12/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng: Trần Thị Bé Hai, Nguyễn Thị Diễm (cùng 21 tuổi, quê Kiên Giang); Võ Thúy Ngọc (21 tuổi), Võ Thị Thảo (18 tuổi, cùng quê Nghệ An) để làm rõ hành vi “giết người”.

3 trong số 4 đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ của CQĐT, khoảng 1h30 ngày 10/12, chị Mai Thị Hồng Thắm (18 tuổi) và chồng là Nguyễn Văn An (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cùng một số người bạn đến quán hủ tiếu ở khu Bình Đường 4, phường An Bình, TX Dĩ An ăn tối.

Lúc này, Diễm và Bé Hai cùng 3 người bạn đi bộ ngang qua thì có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) ở gần quán hủ tiếu trêu ghẹo. Tưởng rằng bị nhóm vợ chồng chị Thắm chọc ghẹo, Bé Hai đi đến tra hỏi nhưng tất cả đều im lặng.

Cho rằng bị “sỉ nhục”, Bé Hai đã gọi điện rủ thêm 2 người bạn là Ngọc và Thảo mang hung khí là dao và kéo đến đánh nhóm chị Thắm. Dù được những người bạn đi cùng can ngăn nhưng cả 4 “nữ quái” vẫn bất chấp nên những người đi cùng đã bỏ về.

Thấy lớn chuyện, anh An đã lấy xe chở vợ và người bạn tên Vinh lập tức rời quán. Tuy nhiên, các đối tượng phát hiện đã đuổi theo ép xe anh An lại. Bé Hai cầm dao đâm loạn xạ cả 3 nạn nhân.

Anh Vinh may mắn chạy thoát, còn vợ chồng anh An bị đâm gây thương tích nặng. Chị Thắm bị đâm trúng tim nên đã tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Đến sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng.

Theo Vũ Lê (Dân trí)