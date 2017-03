4 thanh niên nghi ăn trộm nghìn con chó bị bắt

Khoảng 3h ngày 13/6, Phan Văn Sơn (32 tuổi), Nguyễn Văn Huyền (21 tuổi), Trần Quốc Thắng (25 tuổi) và Trần Minh Giang (28 tuổi, cùng ở thành phố Vinh) đi 2 xe máy đến xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bắt trộm chó. Hành vi của họ bị dân làng phát hiện, báo công an.

Thấy cảnh sát, 4 thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao bỏ chạy, lạng lách đánh võng hòng "cắt đuôi". Với sự giúp đỡ của người dân, nhà chức trách đã đón lõng, bắt được chúng. Bộ đồ nghề câu trộm chó, kiếm, nỏ cao su cùng 6 con vật nhốt trong hai bao tải bị thu giữ.

Nhà chức trách xác định đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp. Thời gian qua, có thể chúng đã bắt hàng nghìn con trên địa bàn Nghệ An.

5 ngày trước, tại một làng quê ở Nghệ An, sau khi phát hiện hai thanh niên đi xe máy đến trộm chó, người dân đã bủa ra bao vây. Họ bắt giữ, đánh hai nghi can, cản trở công an đưa người bị thương đi cấp cứu. Sau 5 tiếng thương thuyết, nhà chức trách mới đưa được 2 cẩu tặc rời làng, song một người đã tử vong.

