4 vụ phá án lớn trong tháng 3 của Công an TP.HCM

Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã cho biết thông tin trên vào ngày 31-3. Trong đó, có những vụ khám phá án nổi bật như sau:

1. Ngày 30-3: Phá chuyên án 1,5 kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc

Ngày 30-3, Đội 3 - PC47 đã phối hợp với C47B (Bộ Công an) khám phá chuyên án 126Q (do C47B xác lập). Kết quả đã bắt 5 đối tượng; thu giữ 1,5 kg ma túy tổng hợp, 1.000 viên thuốc lắc, 3 súng, 12 viên đạn, 6 xe (trị giá khoảng 800 triệu đồng). Hiện tại PC47 vẫn đang phối hợp mở rộng điều tra vụ án.



Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC47) Công an TP.HCM báo cáo với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về các vụ khám phá án lớn. Ảnh: THANH TÚ



2. Ngày 21-3: Bắt 9 đối tượng mua bán gần 900 g ma túy tổng hợp

Ngày 21-3, Đội 4 - PC47 đã khám phá bắt 9 đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP với thủ đoạn ranh ma, xảo quyệt.

Kết quả đã chuyển khởi tố 6 đối tượng, giao công an quận 2: 3 đối tượng, đưa vào cơ sở giáo dục 1 đối tượng; đồng thời thu giữ 891 g ma túy tổng hợp, 304 viên thuốc lắc…

3. Nửa tháng triệt phá ổ ma túy của Bảo "trọc"

Ngày 9-3, PC47 phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động (PK20E) kiểm tra bar 212 Clup tại số 212 Nguyễn Trãi (quận 1). Kết quả đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Kinh Kha (26 tuổi, ngụ quận 7) - là nhân viên bảo vệ tại 212 Club về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời chuyển 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 22 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy cho công an quận 1 xử lý theo quy định. Tang vật thu giữ là 5 viên thuốc lắc có trọng lượng 1,57 g.



Chưa dừng lại ở đó, PC47 tiếp tục mở rộng vụ án, khai thác thêm từ đối tượng Kha. Ngày 21-3, PC47 đã đồng loạt triển khai lực lượng theo tất cả đối tượng.

Sau 14 ngày đấu tranh, PC47 đã khởi tố 8 đối tượng, chuyển giao công an quận 1 xử lý 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 22 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 245 viên thuốc lắc (55 g), 22 g ma túy đá; 8,8 g cần sa…

Tất cả đối tượng này nằm trong đường dây mua bán ma túy do một đối tượng tên Bảo "trọc" cầm đầu.

4. Ngày 17-3: Thu giữ hơn 12 kg ma túy và hơn 3.000 tỉ đồng

Ngày 17-3, PC47 phối hợp với Phòng 4 - C47B (Bộ Công an) khám phá vụ án do đối tượng do Trần Xuân Dũng cầm đầu, bắt khởi tố 2 đối tượng. Tang vật thu giữ đến hơn 12 kg ma túy tổng hợp; 3,21 tỉ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.