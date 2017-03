40 đối tượng thác loạn trong quán karaoke

Thực hiện kế hoạch tấn công vào vào các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau tết, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã thành lập chuyên án 1102T đấu tranh triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy, đặc biệt là các vũ trường, khách sạn, karaoke… Sau một thời gian dài theo dõi quy luật hoạt động, khoảng 1h sáng ngày 5/1, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh đã bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Pacific (142, Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, Tp Vinh).

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Đồng thời kiểm tra 4 phòng 305, 405, 504, 505, lực lượng chức năng phát hiện 40 đối tượng (6 nữ, 34 nam) đang nhảy múa, thác loạn. Tại các phòng hát, công an thu giữ 20 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá, 3 gram cần sa và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tại chỗ 2.300 USD, 100 triệu đồng và 90 điện thoại di động.



Kiểm tra nhanh cho thấy 40 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Thái Bình Dương (SN 1967, trú tại xóm 8, xã Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) - chủ quán Karaoke Pacific về tội chứa chấp và tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Ngoài ra 8 đối tượng khác cũng bị tam giữ hình sự về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)