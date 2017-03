(PL)- Hôm qua (13-11), bác sĩ Nguyễn Đức An, nguyên Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đã cung cấp cho Pháp Luật TP.HCM kế hoạch thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm quý III-2007 do bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế, ký ngày 27-7.

Bác sĩ An cho biết kế hoạch trên do ông soạn thảo, đã nhấn mạnh phải “thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến nước chấm”. Tuy nhiên, khi bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở, duyệt thì bác sĩ Giang gạch bỏ nội dung này và thay thế bằng dòng “không cần thiết tập trung mãi vào nước chấm”. Vì vậy, ngoài 31 cơ sở đã được thanh tra trong quý I và II, còn lại 44 cơ sở nước tương “thoát” thanh tra. Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, người ký kế hoạch thanh tra, cho rằng bác sĩ An chỉ là người tham mưu và bác sĩ Giang có quyền quyết định nội dung thanh tra. Ông cũng không nhận được phản ánh từ bác sĩ An về sự không thống nhất nêu trên. Hôm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn cho Sở Y tế, Phòng Y tế quận 7, quận 8 để phối hợp kiểm tra hiện trạng lưu giữ nước tương nhiễm 3-MCPD tại các cơ sở chờ tiêu hủy. Trong hai ngày 14 và 15-11 sẽ kiểm tra cơ sở Nam Dương, Trường Thành, Thái Chân Thành. Theo Sở Y tế, hiện còn khoảng gần 80.000 chai nước tương chưa được xử lý. D.TÍNH