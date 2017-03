5 bảo vệ dùng tuýp sắt đánh trọng thương 2 công nhân

Ngày 1-12, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và khởi tố bị can 5 bảo vệ của Công ty ô tô Hoa Mai (địa chỉ tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Thân nhân và người dân bức xúc kéo tới vây kín trước cổng Công ty ô tô Hoa Mai - Ảnh: LĐ

5 bị can trên gồm: Nguyễn Ngọc In (SN 1958, trú ở xã An Mỹ); Phạm Văn Đức, Phạm Văn Công (cùng SN 1986 và cùng trú ở xã An Mỹ); Trần Duy Đốc (SN 1969, trú ở xã Đông Hải); Trần Vũ Quý (SN 1966, trú xã An Lễ), đều thuộc huyện Quỳnh Phụ.

Trước đó, sáng 30-11, 2 công nhân Nguyễn Văn Lập (SN 1986) và Nguyễn Duy Anh (SN 1987), cùng trú xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) đến Công ty ô tô Hoa Mai làm việc nhưng ông Nguyễn Ngọc In (là bảo vệ) lấy lý do những công nhân này tự ý “bỏ việc” và không “nghe lời mình” nên không cho họ vào công ty.

Lời qua tiếng lại, bất ngờ, 2 anh Lập và Anh bị ông In và 4 bảo vệ dùng tuýp sắt đuổi đánh hội đồng. Dù 2 công nhân đã gục ngã xuống đường nhưng vẫn bị đám bảo vệ vẫn không buông tha mà dùng tuýp sắt đánh vào đầu, vào chân khiến anh Lập phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Anh Anh bị thương nhẹ hơn, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Anh Lập bị thương rất nặng ở đầu, chân, phải tiến hành mổ não, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Công an huy động lực lượng tới công ty để đảm bảo và vãn hồi trật tự - Ảnh: LĐ

Được biết, trước đó 2 công nhân Lập và Anh đã được cán bộ cho phép nghỉ để đi ăn đám hỏi người nhà. Tuy nhiên, sáng 30-11, khi 2 công nhân trên đến làm việc thì xảy ra sự việc nghiêm trọng trên.

Bất bình với cách hành xử côn đồ của bảo vệ Công ty ô tô Hoa Mai, người nhà của 2 công nhân Lập và Anh đã kéo đến vây kín trước cổng công ty yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc. Một số người khác do bức xúc với lối hành xử côn đồ, hung hãn của nhóm bảo vệ cũng đã kéo đến đập phá toàn bộ tủ kính, các vật dụng, hàng hóa của công ty tại tầng 1.

Lực lượng công an phải huy động một lực lượng khá đông tới để vãn hồi trật tự.

Theo Tr.Đức (NLĐO)