5 bảo vệ rừng bị đề nghị truy tố

Được xin lỗi sau bốn ngày bị bắt tạm giam Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 19-4, chị Ngọc nhận được thư mời đến Công an xã Phước An để làm việc về vụ nhân viên bảo vệ rừng đánh chị. Tuy nhiên, tại xã, chị Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra từ ngày 5-9-2015. Sau đó VKSND và Công an huyện Nhơn Trạch thả chị Ngọc, xin lỗi sau bốn ngày chị bị bắt tạm giam. Liên quan đến vụ việc bắt oan chị Ngọc, Hội đồng kỷ luật của VKSND tỉnh Đồng Nai đã khiển trách ông Nguyễn Chí Hà (Phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch) và ông Phạm Hùng Chinh (kiểm sát viên) do phê chuẩn dẫn đến bắt oan chị Ngọc. Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thượng tá Trương Quốc Hiếu (Phó Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch) và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn (điều tra viên, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp) để chờ xử lý theo quy định.