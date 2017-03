5 học sinh bỏ học ăn cắp thiết bị đường sắt

Đoạn đường sắt bị mất cắp là km 870 + 900 qua thôn Phú Khê Tây, xã Tam Xuân 2.

5 đối tượng bị bắt đều ở tuổi học sinh, vừa mới bỏ học, ham chơi lêu lổng. Đó là Nguyễn Văn Trường, Trần Minh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Xuân Tin và Lê Hùng Hậu, cùng trú tại thôn Phú Khê Tây.

Theo lời khai của các đối tượng, nhóm này đã lợi dụng trời tối, khu vực vắng vẻ và sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng đường sắt, dùng cờ lê mở trộm các bulon và phụ kiện ở các hộp thiết bị phụ trợ 2 bên và đường ray bán lấy tiền tiêu xài.

Do các đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên nên trước mắt cơ quan công an huyện chưa có hướng xử lý. Xét thấy đây là lần đầu tiên các đối tượng vi phạm pháp luật, hành vi trộm cắp là bồng bột nên cơ quan công an đang tìm hướng xử lý phù hợp.

