5 nghi can đâm chết hai nam thanh niên ở quận 7 ra đầu thú

Ngày 19-7, Công an quận 7 vừa tạm giữ năm nghi can liên quan đến vụ truy sát lúc rạng sáng 17-7 trên đường Trần Xuân Soạn khiến Trần Văn Chớp (21 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7) tử vong.



Thông tin ban đầu, đây là năm nghi can liên quan trực tiếp đến vụ truy sát. “năm nghi can nói trên đã ra cơ quan công an đầu thú. Hiện tại cơ quan công an đang lấy lời khai làm sáng tỏ vụ việc” - một cán bộ điều tra Công an quận 7 cho biết.



Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng khiến hai nam thanh niên tử vong.

Bước đầu nhóm thanh niên này khai do mâu thuẫn từ một vụ va quẹt xe trên đường nên nảy sinh ẩu đả dẫn đến tình huống nêu trên.



Trong ngày 19-7, gia đình nạn nhân Nguyễn Phước Hồng đã nhận thi thể, làm thủ tục mai táng.

Theo bà Huỳnh Thị Kim Anh (49 tuổi mẹ của Hồng) thì Hồng bình thường rất hiền lành, hòa đồng với mọi người.

“Nó sáng đi làm ở tiệm hủ tiếu chay gần nhà, tối mới về muộn. Cũng chưa từng thấy con tui mâu thuẫn với ai, nó được nhiều người thương lắm...” - bà Hồng nói.



Bà Kim Anh mẹ của Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng 17-7, nhiều người dân sống gần hẻm số 67 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) nghe thấy nhiều tiếng la hét kêu cứu.

Nhiều người chạy ra thì kinh hoàng phát hiện một nam thanh niên tên Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, huyện Nhà Bè) tử vong tại chỗ. Trong hẻm 67, một người khác là Trần Văn Chớp (21 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng bị đâm gục tử vong khi được đưa đi cấp cứu.