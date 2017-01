5 người chết dưới hầm nước cá nghi ngạt khí

“Từ kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Phú Yên nhận định ban đầu nhiều khả năng các nạn nhân chết do ngạt khí độc. Còn kết quả cụ thể phải chờ công tác điều tra”. Chiều 13-1, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết như trên tại cuộc họp với báo chí về vụ năm người tử vong trong hầm chứa nước sau hấp cá.

Vụ việc xảy ra trưa 12-1 ở Công ty CP Foodtech JSC Chi nhánh Phú Yên đóng tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp thuộc huyện Đông Hòa (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ngày 13-1).

Bị nạn khi lấy mẫu nước

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết hầm chứa nước sau hấp cá trên được Công ty CP Foodtech JSC tận dụng từ bể chứa nước ngâm gỗ, tre. Bể rộng hơn 20 m2, sâu hơn 6 m.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, trợ lý tổng giám đốc Công ty CP Foodtech, giải trình công ty dùng hầm trên để gom, chứa nước tận thu sau khi hấp cá. Nước này sẽ được cô đặc rồi bán cho các cơ sở chế biến nước mắm.

“Công ty chỉ mới thử nghiệm quy trình này. Mẻ đầu tiên thử nghiệm vào ngày 29-9-2016, công nhân cũng xuống hầm lấy mẫu nước sau khi hấp cá và không có vấn đề gì xảy ra. Công ty đang thử nghiệm mẻ thứ hai thì xảy ra sự cố” - ông Tùng nói.

Cũng theo đại diện Công ty CP Foodtech, lúc 11 giờ ngày 12-1, kỹ sư Phiuphukhieo Sirphong (47 tuổi, người Thái Lan, quản lý sản xuất của công ty) bảo một công nhân xuống hầm lấy mẫu nước. Sau đó, người này không leo lên được. Kế đến, ba công nhân khác lần lượt xuống cứu thì đều bị ngất. Nghi ngờ bị rò rỉ điện, kỹ sư Phiuphukhieo Sirphong cắt nguồn điện rồi xuống kiểm tra thì tất cả đều tử vong.



Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng hầm chứa nước hấp cá bị yếm khí khiến năm người bị ngạt khí độc. Ảnh: TẤN LỘC





Gia đình đưa các nạn nhân về mai táng. Ảnh: TẤN LỘC

Thử nghiệm nhưng không báo cáo

Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: “Việc thay đổi công năng bể chứa nước ngâm cây gỗ thành hầm chứa nước hấp cá cũng như việc thử nghiệm tận thu nước hấp cá đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định chưa?”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng đã có văn bản báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, nói: “Công ty đang thử nghiệm nên chưa báo cáo”.

Theo ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, mỗi năm sở này phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiểm tra an toàn lao động tại các khu công nghiệp một lần; còn hoạt động của các cơ sở sản xuất do Ban Quản lý Khu kinh tế giám sát. Riêng nhà máy của Công ty CP Foodtech thì hầu như chưa được kiểm tra.

Ông Đô cũng cho rằng trong các báo cáo định kỳ, Ban Quản lý Khu kinh tế không đề cập việc công ty thử nghiệm gom nước sau hấp cá để tận thu nên Sở LĐ-TB&XH không biết.

“Chúng tôi đang chờ kết quả của cơ quan điều tra sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn lao động” - ông Đô nói.

* * *

Chủ trì cuộc họp, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng.

“UBND tỉnh đề nghị công an tỉnh khẩn trương điều tra, sớm kết luận nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm vụ việc trên. Nếu xác định đây là vụ tai nạn lao động thì đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh sẽ tiến hành điều tra, xử lý. Từ vụ việc này UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiến hành ngay đợt thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, nhất là tại các cơ sở sử dụng nhiều lao động, các cơ sở sản xuất có nguy cơ mất an toàn lao động để không xảy ra những vụ việc tương tự” - ông Phùng nhấn mạnh.