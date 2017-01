5 người chết thảm trong hầm nước mắm

Làm gì khi xuống hầm cá? Theo một bác sĩ, những hầm cá thường chứa khí H 2 S, CO 2 , SO 2 , NO 2 , CH 4 … và các hợp chất lưu huỳnh làm cho hầm cá thiếu ôxy. Người xuống hầm cá sẽ không có ôxy để thở, lại hít phải các loại khí độc dẫn đến ngộ độc cấp tính, kích thích hô hấp thở nhanh hơn, sau đó thở chậm dần và lịm đi. Trước khi xuống hầm cá, mọi người cần khơi thông luồng khí, xử lý hơi độc theo các bước đơn giản sau: Đốt một ngọn đèn đưa xuống trước, nếu đèn cháy yếu hay tắt thì không xuống. Lúc này phải làm cho khí độc thoát ra khỏi hầm. Có thể sử dụng quạt công suất lớn thổi xuống hầm cá. Người xuống hầm cá phải có dây an toàn và ít nhất có một người ở trên quan sát, theo dõi. Nếu thấy dấu hiệu ngạt thở, kéo lên ngay, hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt, đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Người xuống hầm để cứu nạn nhân phải mang bình dưỡng khí. Ngoài hầm cá thì các hầm mỏ, hố sâu, giếng đào, bể kín... cũng hay tích tụ khí độc, thiếu ôxy và cách xử lý cũng tương tự như vào hầm cá.