5 thanh niên hiếp dâm bạn khiếm thính

Theo Q.Nhât (NLĐO)

Trước đó, vào tối 21-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Quang (20 tuổi), trú huyện Hải Lăng; Phùng Xuân Lý (20 tuổi) trú huyện Vĩnh Linh; Hồ Công Hiến (20 tuổi), trú huyện Hải Lăng; Lê Ngọc Anh (18 tuổi) trú thị xã Quảng Trị và Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi) trú huyện Triệu Phong, đều bị khiếm thính.Chị T.T.T (18 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, cũng bị khiếm thính) tố cáo 5 người này đã thực hiện hành vi đồi bại, hiếp dâm chị tại bãi ngô ở xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng vào tối 20-6.5 nghi can này cho biết sau khi nhậu xong, theo sự khởi xướng của Quang, cả nhóm vờ rủ chị T. đi chơi và thực hiện hành vi hiếp dâm.