5 xe tải đâm liên hoàn trên quốc lộ, 1 người bị thương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 3-10, năm chiếc xe tải cùng lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng từ Bình Thuận về TP.HCM, khi qua đoạn thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì bất ngờ đâm nhau liên hoàn.







Hai chiếc xe bị hư hỏng trong vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: CTV



Ghi nhận hiện trường cho thấy xe biển số 60C-104.19 do tài xế Đỗ Văn Mừng (sinh năm 1973, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển bị nát phần cabin do tông vào đuôi xe 60C-222.46 do tài xế Trần Văn Trung (ngụ Hà Tĩnh) điều khiển.

Theo tài xế Phan Đình Đạt, điều khiển xe biển số 60C-294.19 đang lưu thông chậm thì bất ngờ xe phía sau tông mạnh vào đuôi khiến xe anh tông tiếp vào đuôi xe phía trước và bị dính đầu xe vào đuôi xe này.

Do tông mạnh liên hoàn từ phía sau xe nên xe biển số 60C-073.73 do tài xế Vũ Ngọc Quang điều khiển tông tiếp vào xe phía trước biển số 60C-1969 do tài xế Trần Đình Kim (sinh năm 1969, ngụ Long Khánh, Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả khiến phụ xe (chưa rõ lai lịch) bị thương, cả năm xe tải hư hỏng nặng.

Giao thông qua khu vực này ách tắc hơn một giờ đồng hồ. Đến 13 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa. Nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.