50 côn đồ uy hiếp ông lão 65 tuổi

Một trong hai nghi can đang bị công an tạm giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)



Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang tiến hành điều tra vụ xả súng, hành hung ông Trần Minh Đố (65 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh) của nhóm côn đồ khoảng 50 người.

Sự việc xảy ra vào ngày 31-5 vừa qua, người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy hàng chục xe ô tô nối đuôi nhau lần lượt đỗ trước cổng nhà ông Đố. Trên xe bước xuống là các thanh niên xăm trổ đầy mình mang theo hung khí, súng đạn. Ngay lập tức chúng phong tỏa xung quanh khu vực nhà ông Đố, lao thẳng vào nhà đập phá đồ đạc. Quá bất ngờ và hoảng loạn, con cháu ông Đố bỏ chạy toán loạn để thoát thân, lúc này chỉ còn lại một mình ông Đố giữa vòng vây nhóm côn đồ hung hãn. Chúng bắt giữ ông và lôi ra sân đánh đập, dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người khiến ông gục ngã tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Thái Thịnh đã có mặt, tuy nhiên do lực lượng quá mỏng và thiếu công cụ hỗ trợ nên không thể khống chế được nhóm côn đồ có tới hàng chục người mang theo “hàng nóng” này.

Ngay lập tức, công an xã đã báo về Công an huyện Kinh Môn yêu cầu được chi viện lực lượng gấp. Tuy nhiên, nhóm côn đồ đã lên xe ô tô đỗ sẵn ngoài cổng tẩu thoát. Lực lượng công an chi viện đã đuổi theo truy bắt được hai nghi can, tịch thu dao, kiếm mà chúng đã vứt lại tại bụi chuối cuối làng sau khi gây án.

Theo chính quyền xã Thái Thịnh, ông Đố là một cựu chiến binh sống hiền lành, trước giờ chưa mâu thuẫn với ai. Vợ chồng ông đầu tắt mặt tối với ruộng vườn nuôi bốn người con hiện đã khôn lớn. Người con trai thứ hai tên là Trần Văn Dũng mua nhà tại quê vợ và mới chuyển về ở chung với gia đình ông Đố được ít ngày.

Công an địa phương đang nghi vấn vợ của Trần Văn Dũng có liên quan đến vụ án. Do gần đây vợ của Dũng có phát sinh mâu thuẫn với gia đình nhà chồng trong việc đòi phân chia tài sản.

Đ.TRUNG