50 công nhân Đồng Nai đập xe Cảnh sát giao thông

Sáng 22-2, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an huyện Vĩnh Cửu xác minh làm rõ toàn bộ nguyên nhân diễn biến sự việc khoảng 50 người đập phá xe của CSGT ở huyện Vĩnh Cửu xảy ra tại đường DT 768 (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) vào sáng cùng ngày.

"Công an sẽ làm rõ, xử lý nghiêm nhóm người này về hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản...", ông Thọ nói.









Chiếc xe ô tô công an bị ném vỡ kính và công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra. Ảnh: Vũ Hội.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22-2, CSGT công an huyện Vĩnh Cửu đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường DT 768 (hướng đối diện với bến xe Vĩnh Cửu) thì phát hiện một nhóm công nhân chạy xe máy đi làm không đội mũ bảo hiểm và lấn làn xe ô tô nên ra hiệu dừng xe kiểm tra, lập biên bản. Một số người không mang theo giấy tờ nên xin chạy về nhà lấy giấy tờ.



Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau thì bất ngờ xuất hiện khoảng 50 người chủ yếu là công nhân kéo đến, họ dùng gạch đá ném vỡ phần kiếng của chiếc ô tô và vỡ một số bộ phận của chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT.

Ngoài ra, một chiếc xe mô tô của một công nhân cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu của vụ việc.