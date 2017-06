50 y bác sĩ hiến máu cứu bảo vệ bị đâm trong BV

Khoảng 7g45' sáng 30-6, tại bãi giữ xe sân BV Sản nhi Nghệ An xảy ra vụ ẩu đả, xô xát nhau. Hậu quả, người nhà bệnh nhân ở đây đã dùng dao đâm vào người ông Lô Minh Hưng (60 tuổi, quê huyện Tương Dương, Nghệ An) - làm nhân viên bảo vệ BV Sản nhi Nghệ An.



Khu vực xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân đâm bảo vệ bệnh viện.

Sau khi bị đâm liên tiếp vào người, ông Hưng đã cố chạy vào sảnh Khoa khám bệnh của BV kêu cứu rồi gục xuống. Ông Hưng liền được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng có có một vết thương ở bụng, một vết thương ở cổ và 2 vết thương ở sườn, đã có khoảng thời gian ngừng tim.



Do ông Hưng bị mất máu rất nhiều, có 50 y, BS và người dân đã hiến 50 đơn vị máu (nhóm máu O) và 19 khối hồng cầu để cứu ông Hưng.

Sau khi các BS ở BV Sản nhi Nghệ An mổ cấp cứu, truyền máu, truyền dịch, lắp ống dẫn lưu... sức khỏe của ông Hưng vẫn yếu, nên ông được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu.



Các BS của BV Sản nhi Nghệ An đang nỗ lực cấp cứu nạn nhân là ông Lô Minh Hưng- bảo vệ bệnh viện. Ảnh: K.Thụy

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Bảo An Nghệ An cho biết ông Hưng là nhân viên hợp đồng của Công ty này và được phân công bảo vệ tại Khoa Hồi sức của BV Sản nhi Nghệ An.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra.

Nghi can đâm ông Hưng được xác định là Nguyễn Văn Thái - đang có con điều trị bệnh bệnh não úng thủy (dị tật) và viêm phổi tại Khoa hồi sức, BV Sản nhi Nghệ An.