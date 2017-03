539 xe bị chủ ‘bỏ rơi’

Đây là xe vi phạm hành chính về an toàn giao thông, bị công an phát hiện, lập biên bản tạm giữ trong thời gian qua.

Công an huyện Nhơn Trạch yêu cầu ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các xe trên đến Công an huyện Nhơn Trạch, địa chỉ đường Ngô Gia Tự, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch giải quyết. Quá thời hạn mà không có người đến giải quyết, công an sẽ làm thủ tục tịch thu sung công theo quy định.