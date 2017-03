6 đối tượng bị khởi tố trong đường dây trộm cắp liên tỉnh

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng ở huyện Lục Ngạn về hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua nắm tình hình địa bàn và nguồn tin quần chúng cung cấp, Đội trinh sát tuyến, địa bàn (Phòng PC45) phát hiện một nhóm thanh niên có dấu hiệu bất minh như thường xuyên đi xe máy không có biển kiểm soát, có biểu hiện trộm cắp nên đã lập án đấu tranh. Từ đó, các trinh sát phát hiện, nhóm đối tượng trên thường xuyên tụ tập ở một số nhà nghỉ, không lao động nhưng có tiền ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Khi có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng, Phòng PC 45 phối hợp với Công an thị trấn Vôi (Lạng Giang) kiểm tra hành chính một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Vôi, phát hiện 3 đối tượng: Trương Anh Hùng (21 tuổi), ở thôn Cống, xã Kiên Lao; Nguyễn Mạnh Hùng (20 tuổi) và Cao Văn Tú (21 tuổi), cùng ở thôn Phượng Hoàng, xã Kiên Thành (Lục Ngạn) đang ở chung trong phòng trọ, phát hiện chiếc xe máy Sirius không biển kiểm soát, hai vam phá khoá xe máy... Tổ công tác đã đưa đối tượng, tang vật về cơ quan Công an làm rõ. Bước đầu, 3 đối tượng thừa nhận gây ra một số vụ trộm cắp xe máy. Quá trình đấu tranh, Phòng PC45 ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng liên quan khác là: Lý Văn Ngọc (21 tuổi), ở thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao; Trần Văn Tùng (23 tuổi), ở khu Trần Phú, thị trấn Chũ và Nguyễn Cao Cường (23 tuổi) ở thôn Biềng, xã Nam Dương. Trong đó, Tùng được cho là đối tượng cầm đầu còn Cường bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng đều thuộc diện ham chơi, lười lao động, trong đó một số nghiện ma tuý. Riêng Tùng, Cường đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản; Ngọc có một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Để có tiền thuê nhà nghỉ sống và sử dụng ma tuý, các đối tượng thường lang thang đến các bệnh viện, đám cưới, khu dân cư... phát hiện người dân sơ hở là lập tức dùng vam phá khoá lấy cắp xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài lấy trộm ở địa bàn Bắc Giang, chúng "mở rộng" tại các huyện giáp ranh với Lạng Sơn, Bắc Ninh. Hiện, Công an Bắc Giang đang điều tra, mở rộng vụ án.

Theo P. Thủy (CAND)