6 nghi can đốt xe chở giám đốc ở Hậu Giang bị bắt

Chiều 17-10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) xác nhận với Pháp Luật TP.HCM: Công an đã bắt 6 nghi can liên quan đốt ô tô giám đốc đang chạy ở Hậu Giang.



Hiện trường ô tô bị chặn đô

"Bước đầu các nghi can khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình nên đã gây án", thiếu tướng Tiến thông tin.



Các nghi can đang được di lý về trụ sở C45 để phục vụ công tác điều tra.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 4-10, ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, phó giám đốc công ty) được Lại Văn Trung (35 tuổi) lái ôtô 7 chỗ chở xuống nhà máy ở Kiên Giang.

Khi ôtô chạy trên Quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang thì nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu. Những người lạ xịt hơi cay vào xe, đâm người phụ nữ và đốt xe ô tô.

Ba nạn nhân được người dân cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Sau một tuần điều trị ở TP HCM, ông Ri đã tử vong.

Công an Hậu Giang sau đó khởi tố vụ án Giết người và Hủy hoại tài sản.