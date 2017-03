6 người bị điện giật tại tiệc cưới

Sáng 8/10, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) kết luận nguyên nhân tử vong của ông Dương Nghĩa (57 tuổi) ngụ khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá là do điện giật.



Tai nạn xảy ra khi ông Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu phố Vĩnh Viễn này đang ăn tiệc tại nhà bà Từ Thị Đa vào khuya 6/10.



Hôm đó, gia đình bà Đa có hỉ. Rạp đãi tiệc đám cưới được dựng bằng sắt và dây mắc bóng đèn bị hở nên truyền điện vào đây. Khi mọi người đang nâng ly chúc tụng thì ngã xuống nền gạch do đụng phải các thanh sắt.



6 người được đưa đi cấp cứu nhưng ông Nghĩa đã tử vong.





Theo Thiên Phước (VNE)