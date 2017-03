6 ô tô tông nhau liên hoàn

Vào thời điểm trên, dòng xe đang lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ đường Cộng Hoà về ngã tư An Sương, thì chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 51A-067.92 do tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn điều khiển bất ngờ phanh gấp. Tài xế Phạm Văn Minh điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 61P-4157 phía sau không xử lý kịp đã húc vào đuôi xe của anh Tuấn. Lực tông mạnh khiến chiếc ô tô do tài xế Tuấn điều khiển bị đẩy về phía trước nhiều mét mới chịu dừng lại.

Sự cố xảy ra buộc 3 ô tô khác chạy phía sau phải phanh xe đột ngột. Cùng lúc này xe taxi Mai Linh BKS 50Z-9788 do tài xế Đỗ Văn Long điều khiển cũng tông mạnh 3 xe ô tô chạy phía trước, gồm ô tô 7 chỗ BKS 54V-8751 do tài xế Đỗ Văn Dương điều khiển, xe ô tô 4 chỗ BKS 70K-3687 do tài xế Nguyễn Văn Ga Anh điều khiển và một chiếc ô tô 7 chỗ khác (chưa rõ BKS, sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường), tạo nên vụ tai nạn dây chuyền.

Xe taxi hư hỏng nặng sau sự cố giao thông

Tại hiện trường, các xe hư hỏng, móp đầu méo đuôi. Chiếc taxi bị hư hỏng nặng nhất, biến dạng phần đầu, kín vỡ vụn. Rất may vụ tai nạn dây chuyền không gây thương tích về người.

Lực lượng CSGT đã có mặt để giải quyết hiện trường điều tiết giao thông. Sau hơn 2 giờ, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong.

Theo Trung Kiên - Sỹ Phương (Dân trí)