6 quý ông mua dâm trẻ em bị khởi tố

Sau nhiều tháng điều tra đường dây mại dâm do vợ chồng Trần Thị Miện, Nguyễn Văn Thường tổ chức, tính đến ngày 30/10, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt giam 8 người. Trong số này có 6 trường hợp về hành vi mua dâm người chưa thành niên. Họ từ 31 đến 46 tuổi, đều trú tại Thái Bình, làm kinh doanh ở nhiều lĩnh vực và đều thuộc diện có tiền có của.



Khi khách đến tìm "hàng", các cô gái bị Miện bắt xếp hàng để cho họ chọn. Ai được "chấm" thì lên ôtô đi với đại gia. Thi thoảng, vợ chồng Miện cũng đưa nữ sinh đến địa điểm khách đã chọn, thậm chí còn chở lên Hà Nội cho người trả tiền cao.Theo cảnh sát, có khách làng chơi sau khi quan hệ còn bắt các cô gái chụp hình sex bằng điện thoại. Anh ta không ngờ những bức ảnh này đã thành một trong những căn cứ cáo buộc hành vi mua dâm người chưa thành niên trước cơ quan điều tra. Hay giám đốc một công ty xây dựng nọ còn đón liền một lúc hai nữ sinh về nhà nghỉ. Một cô gái trong lúc chờ đến lượt đã bị ông ta nhốt vào nhà vệ sinh với cái bánh mì để ăn tạm.



Điều tra của cảnh sát hình sự Thái Bình cho thấy, ổ nhền nhện của vợ chồng Miện mở tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương. 5 cô gái dưới tay của "Tú Ông", "Tú Bà" này thường là nữ sinh mới 14-15 tuổi, đang ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả họ đều bị vợ chồng Miện dụ dỗ, ép buộc bán dâm.Một cô gái cho biết, do thích làm đẹp nhà lại không có tiền, cô đã bị Miện đưa vào bẫy.



Sau khi được ép tóc, bà chủ quán cắt tóc gội đầu bắt em phải bán dâm để trừ nợ, nếu không sẽ "bị chú Thường vào tận trường làm ầm ĩ".Người đàn ông đầu tiên nữ sinh này "tiếp" là ông khách đáng tuổi cha chú. Trên ôtô, cô bị cho uống thứ thuốc gì đó khiến tê tê, say say, loáng choáng... Từ đó, cô học trò bị vợ chồng Miện khống chế, nhiều lần phải bán dâm theo điều hành của ông bà chủ.





(Theo Công an Nhân dân, VNE)