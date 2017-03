6 tên sử dụng súng AK cướp hơn 3 tỷ đồng

Đến dự có ông Nguyễn Thảo - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đại diện Sở Ngoại vụ, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo Ty cảnh sát Kompongcham, Ban giám đốc Công an Tây Ninh, lực lượng Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự Tây Ninh.



Ông Nguyễn Thảo - Phó chủ tịch tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

DIỄN BIẾN VỤ CƯỚP

Đại tá Phạm Văn Cao - PGĐ CA tỉnh Tây Ninh, trình bày tại hội nghị: Vào khoảng 18 giờ 45 ngày 16-4-2009, có 4 đối tượng người CPC đi hai xe máy sử dụng 4 khẩu súng AK, từ CPC sang đột nhập vào tiệm vàng Văn Hiếu, khống chế những người trong nhà cướp số vàng, tiền USD, tiền đồng Việt Nam, tiền ria CPC tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng, sau đó lên xe tẩu thoát. Đến khu vực biên giới bọn cướp bỏ lại hai xe máy tẩu thoát về CPC. Công an Tây Ninh phối hợp với Ty cảnh sát Kompongcham, Cục cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia CPC tiến hành điều tra.

Qua quá trình điều tra, đã bắt được hai đối tượng là Ưm Sầm Nang (Pék) và Chum Chếch (S'Ros) cầm đầu, trực tiếp sử dụng súng AK cướp tiệm vàng. Tham gia vụ án có 6 tên gồm: Ưm Sầm Nang, Chum Chếch, Phoong Liếp (P'Răng), Sa Um, Tu, Hon (Rên). Cả 6 tên đều thường trú tại tỉnh Pray ven, CPC. Tên Pék, S'Ros, P'Răng và Rên quen nhau lúc ở trại giam CPC. Khi ra trại chúng gặp nhau tại Phnôm Phênh, sau đó bàn bạc dùng vũ khí sang đất Việt Nam cướp tiệm vàng. Do Pék trước làm công ty bảo vệ ở huyện KRết, tỉnh Kompongcham thường xuyên đến xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ăn nhậu, nên Pék chọn tiệm vàng Văn Hiếu ở xã Tân Lập để cướp.

Khi bàn bạc và lên kế hoạch xong, ngày 12-4-2009, bốn tên Pék, S'Ros, Rên, P'Răng, thống nhất đến Việt Nam để khảo sát nắm quy luật mua bán, giờ đóng cửa... Tối 15-4-2009, chúng quay về Phnôm Phênh lấy 4 khẩu súng AK bỏ vào valy đưa đến biên giới. P'Răng ở lại giữ xe, còn Pék, S'Ros và Rên vác 4 khẩu súng AK theo đường tiểu ngạch đi sâu vào đất Việt Nam. Giấu 4 khẩu súng vào vườn cây cao su, dùng lá cây phủ lại, sau đó chúng quay về CPC vào nhà trọ nghỉ. Các tên này đã bàn với Tu, Sa Um tham gia với vai trò ở biên giới, chờ khi cần sẽ sang Việt Nam hỗ trợ.

Lúc 15 giờ ngày 16-4-2009, bốn tên sử dụng hai xe máy đến Việt Nam qua cửa khẩu chính, đến tiệm vàng Văn Hiếu. Lúc này trời chuyển mưa, ít người, tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa. Thấy thuận lợi, chúng liền quay lên vườn cao su, lấy súng chạy thẳng vào tiệm vàng Văn Hiếu, khống chế chủ nhà, lục soát lấy vàng, tiền bỏ vào bao, lên xe quay về CPC. Đến khu vực biên giới, chúng bỏ lại hai môtô, đi bộ vào rừng chia tiền. Mỗi tên được khoảng 10 ngàn USD và 20 triệu tiền Việt Nam, riêng Sa Um và Tu được khoảng 4 ngàn USD. Số vàng lấy được bọn chúng mang đến Phnôm Phênh chia nhau mỗi tên được khoảng 0,6kg vàng.

Quá trình phối hợp điều tra, Cục Cảnh sát hình sự CPC bắt giữ S'Ros và Pék, bốn tên còn lại đang tiếp tục truy bắt.

CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐIỀU TRA

Mặc dù vụ cướp xảy ra vào dịp tết dân tộc CPC, nhưng khi nhận tin báo án, Ty cảnh sát Kompongcham liền cử lực lượng trong đó có cả trưởng ty và phó ty đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo và phối hợp điều tra. Nhờ đó, công tác điều tra có nhiều thuận lợi.

Hai bên phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy theo dấu vết nóng, phong toả theo hướng rút chạy của đối tượng, ghi lời khai người bị hại, mô tả đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án, tiến hành xác minh ngay các đối tượng nghi vấn, cho nhận dạng phương tiện gây án để lại hiện trường. Ngoài ra còn tiến hành gặp gỡ ghi lời khai nhân chứng, rà soát đối tượng, vũ khí của các lực lượng đứng chân trên biên giới... Nhìn chung công tác phối hợp điều tra ban đầu được tiến hành khẩn trương, đúng hướng, kịp thời.

Hai bên đều thành lập ban chỉ đạo để phối hợp điều tra vụ án, thành lập tổ công tác gồm lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an hai huyện Tân Biên - Tây Ninh và huyện KRết - Kompongcham, tạo nhiều thuận lợi trong công tác phối hợp điều tra vụ án.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh và tổ công tác tổ chức họp nhiều lần để trao đổi nhiều thông tin, đánh giá kết quả điều tra, công tác phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đúng pháp luật hai nước, đúng theo tinh thần biên bản hợp tác phòng chống tội phạm của Bộ Nội vụ Vương quốc CPC và Bộ Công an Việt Nam.

Việc phá án và truy bắt đối tượng do Cục CSHS Cảnh sát Hoàng gia CPC chủ động hoàn toàn, với tinh thần quyết tâm cao, đã bắt được tên S'Ros và Pék, các đối tượng khai sáu tên tham gia và bốn khẩu súng gây án.

KHEN THƯỞNG NHỮNG CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ XUẤT SẮC CỦA BẠN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thảo - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhận định: “Vụ án xảy ra hết sức bất ngờ, mặc dù không gây thương vong về người nhưng thủ đoạn của các đối tượng gây án rất táo bạo, manh động, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án trên đã gây tâm lý bất an, lo lắng cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới, trực tiếp đe doạ sự ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa Tây Ninh và Kompongcham. Trên tinh thần hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm đã được Bộ Công an VN và Bộ Nội vụ Vương quốc CPC thống nhất và biên bản ký kết hàng năm, với tinh thần chủ động của Công an Tây Ninh, được sự phối hợp tích cực, đầy trách nhiệm của các cục nghiệp vụ Cảnh sát Hoàng gia CPC, Ty cảnh sát tỉnh Kompongcham, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của ngài Thống tướng Nét Sa Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia CPC và ngài đại tướng Man Chi To (lúc đó là Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự), sau gần 6 tháng tích cực phối hợp điều tra đã có kết quả tốt đẹp.

Vụ án được điều tra khám phá đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, là kết quả của sự mưu trí, sáng tạo đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của lực lượng Cảnh sát hai nước nói chung và Công an Tây Ninh - Ty cảnh sát tỉnh Kompongcham nói riêng”. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thảo nhiệt liệt biểu dương thành tích phá án của Công an Tây Ninh và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia CPC.

Tại hội nghị sơ kết này, Bộ Công an và UBND tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 9 bằng khen và Ban giám đốc Công an Tây Ninh tặng 4 giấy khen, cùng tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc lực lượng Cảnh sát Hoàng gia CPC đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.





