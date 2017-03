60 cảnh sát phá sòng tài xỉu trong khách sạn

Ngày 24-1, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ của Phòng 4 và Phòng 7 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phía Nam phối hợp cảnh sát cơ động ập vào khách sạn Hoàng Phương 2 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), bắt giữ 60 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là chuyên án do hình sự Bộ Công an xác lập, theo dõi nhiều tháng trước đó.

Khi cảnh sát ập vào, các con bạc đang say máu đỏ đen trong một căn phòng chỉ vài chục m2. Cảnh sát đã thu giữ 208 triệu đồng tiền tang vật trên chiếu bạc và 50 triệu đồng trong người các con bạc cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc do vợ chồng Đặng Văn An (tự Bảy “nheo”, 53 tuổi) - Nguyễn Thị Dung (32 tuổi) ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai kết hợp với Nguyễn Bỉnh Khiêm (thường gọi là Ốc, 53 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức.



Những người bị bắt tại sòng bạc. Đặng Văn An (Bảy “nheo”), nghi can tổ chức sòng bạc. Ảnh: HT

Sòng bạc này tổ chức khoảng hai năm nay. Trước đây sòng bạc hoạt động tại khách sạn Hoàng Phương 1, cũng nằm tại địa bàn xã Mỹ Xuân nhưng khoảng một tháng nay, Bảy “nheo” và Ốc đã chuyển về khách sạn Hoàng Phương 2.

Khách sạn cách quốc lộ 51 khoảng 300 m và chia thành ba khu riêng biệt. Bảy “nheo” đã thuê các phòng trong khu nhà nghỉ của khách sạn để tổ chức cờ bạc, bố trí ba lớp cảnh giới từ ngoài đầu đường. Các con bạc muốn sát phạt phải có người quen bảo lãnh, giới thiệu. Nhiều con bạc từ các tỉnh, thành chung quanh như TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… đổ về sát phạt. Bảy “nheo” còn bố trí người phục vụ chung chi tiền thắng thua, phục vụ cơm nước, cho vay tại chỗ.

Bảy “nheo” không thu tiền xâu của con bạc mà ăn chia tiền thắng với nhà cái Ốc. Mỗi ván nhà cái ăn thua với con bạc khoảng 20 triệu đồng. Theo các trinh sát, thường xuyên có khoảng 50 con bạc tại sòng.

Phụ giúp chồng, Dung ngồi ngay tại sòng bạc để ăn chia tiền thắng với nhà cái, phụ chồng trả tiền công cho bảo vệ, cảnh giới theo ca.

Cảnh sát xác định trung bình mỗi ngày vợ chồng Bảy “nheo” thu lợi được khoảng 20 triệu đồng, tính ra mỗi tháng Bảy “nheo” bỏ túi trên 600 triệu đồng tiền xâu thu được từ nhà cái.

Sau khi bắt giữ, đến chiều 25-1, công an xác định có 23 người tổ chức đánh bạc và 38 đối tượng có hành vi đánh bạc trong tổng số 69 đối tượng bị bắt giữ. Công an lập hồ sơ, phân loại để xử lý.

Khách sạn trên của một cán bộ Công an huyện Tân Thành. Sau khi xây dựng xong, người này cho thuê lại toàn bộ để kinh doanh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những người có liên quan.