61 tuổi còn dâm ô với cháu nội của thông gia

Ngày 14-4, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng, cho biết cơ quan công an huyện này vừa ra quyết định tạm giữ hành chính đối với ông L. (SN 1952, trú tại thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy), là nghi can trong vụ dâm ô đối với cháu H. (SN 2006, trú tại xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy) xảy ra vào chiều 13-4.

Hiện trường xảy ra vụ dâm ô Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 13-4, một số người dân trong xã nhìn thấy ông L. đưa H. đi vào nghĩa trang thôn 3, cách nhà cháu khoảng 500m. Một lúc sau, người dân đi làm đồng phát hiện, thông báo cho người nhà H. biết cháu bị ông L. bắt sờ dương vật của ông này trong nghĩa trang thôn. Thông tin về “quỷ dâm ô” nhanh chóng lan nhanh khiến nhiều người thân trong gia đình cháu và người dân chạy đến khu vực nghĩa địa. Khi thấy mọi người chạy tới, ông L. vội vã kéo khóa quần của mình. Quá căm phẫn trước hành động của ông L., hàng chục người trong thôn và người đi đường chứng kiến sự tình đã định lao vào đánh “hội đồng” ông này nhưng gia đình nạn nhân đã ngăn cản vì ông L. là thông gia với ông nội bé gái. Tuy nhiên, ngay sau đó, quần chúng đã dẫn giải ông L. đến Công an xã Du Lễ để giải quyết. Theo người nhà cháu H., do thông gia với gia đình, chiều 17-3, ông L. đến chơi, uống bia. Sau khi uống bia tại gia đình, ông L. rủ cháu H. đi ra ngoài chơi. Đến khoảng 16 giờ 30, không thấy ông thông gia dẫn cháu H. về, người nhà liền tỏa đi khắp nơi tìm thì phát hiện xảy ra chuyện. Bố mẹ H. cho biết đến tối đi làm về, nghe chuyện, họ đã đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, bệnh viện này chỉ trả lời kết quả bằng miệng: “Chưa xảy ra chuyện gì”. Sáng nay (14-4), cơ quan Công an huyện Kiến Thụy đã đến lấy lời khai của cháu H. và các nhân chứng. Trước yêu cầu của gia đình, trong chiều cùng ngày, cơ quan công an huyện cho cháu H. đi giám định sức khỏe để làm rõ vụ việc.

Theo Tr.Đức (NLĐO)