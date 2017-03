64 giờ nghẹt thở

Đúng 15h, ngày 15-3, lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Nam Định đã truy tìm và thu được quả lựu đạn mà nhóm đối tượng hình sự đã giấu tại nhà nghỉ Kim Cúc ở 218 đường Điện Biên, TP Nam Định, kết thúc 64 giờ đấu tranh nghẹt thở với nhóm đối tượng nguy hiểm tàng trữ vũ khí “nóng” như: súng bắn hơi cay, lựu đạn và dao bầu; trong đó có Phạm Văn Tới, là đối tượng bị truy nã vì có liên quan trong vụ dùng súng giết người vào ngày 11-6-2009 tại khách sạn 325 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Đối tượng Phạm Văn Tới (ảnh nhỏ) và quả lựu đạn được tìm thấy tại nhà nghỉ Kim Cúc, TP Nam Định

Theo Công an Nam Định, tối 12-3, nhận được tin báo có một nhóm đối tượng, trong đó có một đối tượng truy nã có liên quan đến vụ giết người tại Hà Nội luôn mang theo vũ khí “nóng” bên người vào thuê phòng 406 khách sạn Kim Cúc. Ngay lập tức, Công an TP Nam Định với sự chi viện của Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án bắt giữ. Do các đối tượng có vũ khí “ nóng” lại rất manh động, trong khi việc bắt giữ các đối tượng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia phương án và nhân dân khu vực xung quanh nên Công an Nam Định triển khai hết sức bí mật.

Khoảng 23h30 ngày 12-3, lực lượng trinh sát đã bí mật tiếp cận khách sạn Kim Cúc, mật phục chờ đến khi thuận lợi sẽ tấn công bắt gọn các đối tượng. 13h ngày 13-3, đối tượng thứ nhất rời phòng nghỉ thì lập tức bị các trinh sát áp sát, không chế bắt giữ đưa về trụ sở công an thành phố để khai thác. Không thấy đồng bọn quay về, các đối tượng liền cử đối tượng thứ hai đi tìm thì tiếp tục bị không chế, bắt giữ. Qua khai thác, hai đối tượng vừa bị bắt giữ cho biết vẫn còn 4 đối tượng khác trong phòng và bọn chúng còn có súng, lựu đạn, dao mang theo. Để đảm bảo an toàn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát cơ động, tăng cường bố trí bao vây, chốt chặt tất cả các lối vào không để các đối tượng có cơ hội trốn thoát, sơ tán nhân dân và phong toả khu vực xung quanh.

Đến 14h, ngày 13-3, không thấy đồng bọn quay lại, các đối tượng nghi ngờ và theo dõi qua cửa sổ thì phát hiện lực lượng công an đã bao vây kín khu nhà. Các đối tượng đã cố tìm đường trốn chạy nhưng không còn đường thoát nên đã đóng cửa, cố thủ. Để tránh thương vong cho lực lượng bắt giữ, lực lượng công an đã kiên trì dùng loa vận động, thuyết phục các đối tượng bỏ vũ khí ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Đến 14h45 cùng ngày, hai đối tượng nữa đã ra đầu thú. Hai đối tượng còn lại sau khi ngoan cố cố thủ, biết không thể trốn thoát, cuối cùng đã buông vũ khí ra đầu thú vào lúc 15h20.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Anh Tú, Đặng Hữu Nghị (cùng SN 1989, cùng trú tại Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang); Bùi Văn Nam (1989), Lương Văn Thủy (1986), Phạm Văn Tới SN 1984 cùng trú tại Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình; Trần Thu Hiền (1979) trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định.

Được biết, Phạm Văn Tới mới học hết lớp 9, bỏ nhà đi lang thang và có oan thù với nhiều đối tượng hình sự khác. Sau khi liên quan đến vụ giết người ở khách sạn Giảng Võ, Hà Nội, Tới đã bỏ trốn, sắm “hàng nóng” để phòng thân. Sau đó, Tới đã quy tụ được một số đàn em và sống như vợ chồng với Hiền tại khu đô thị Linh Đàm. Trước khi đầu thú, vào đêm 1-3, Tới còn gây ra một vụ việc khác tại số nhà 35, đường Quang Trung, TP Nam Định.

Tuy các đối tượng đều bị tóm gọn, song quả lựu đạn mà chúng mang theo vẫn chưa được thu giữ, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người trong khách sạn; đồng thời là chứng cứ quan trong trong vụ án. Vì vậy, lực lượng công an đã phối hợp với phòng quân khí, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định dò tìm và thấy dưới đáy bể phốt của khách sạn.

Theo TTXVN