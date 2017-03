7 đối tượng trong băng cướp thuốc lá ngoại sa lưới

Ngày 19/8, Công an quận 12 đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có liên quan đến đường dây chuyên cướp thuốc lá ngoại. Các đối tượng bao gồm: Đặng Văn Tuấn (33 tuổi); Huỳnh Văn Hòa (25 tuổi); Trần Cẩm Long (30 tuổi); Võ Chí Hiếu (17 tuổi); Nguyễn Thiện Hữu (21 tuổi); Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu (17 tuổi), tất cả cùng trú tại quận 12 và huyện Hóc Môn.

Theo đó, ngày 19/8, khi tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông, quận 12 (TP.Hồ Chí Minh), tổ CSHS đặc nhiệm Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 12 phát hiện 7 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Sau khi bị bắt các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong các ngày 5/7, 2/8, 9/8 và một ngày trong tháng 7/2010 (không nhớ rõ ngày), các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản (thuốc lá) tại phường Tân Thới Hiệp (2 vụ), Đông Hưng Thuận (đều thuộc quận 12) và phường Tây Thạnh, quận Tân Phú với tổng số thuốc lá cướp được là 487 cây thuốc lá Jet.

Thủ đoạn của băng nhóm này là lợi dụng trời tối, sử dụng xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường phát hiện nạn nhân đi một mình mang theo túi xách đựng hàng hóa liền ép xe, dùng dao khống chế cướp tài sản. Ngày 18/8, Công an quận 12 đã ra quyết định tạm giam 7 đối tượng trên, tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quỳnh Mai (VTC News)