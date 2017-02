7 ngày Tết xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự

Ngày 2-2, Công an TP.HCM cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 07 ngày Tết (từ ngày 26-01-2017 đến ngày 01-02-2017) được đảm bảo ổn định; không xảy ra khủng bố phá hoại, gây nổ; tệ nạn bài bạc tại lề đường, nơi công cộng được phát hiện và xử lý kịp thời; không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép; công tác điều hòa giao thông được thực hiện tốt.



Công an thành phố ghi nhận xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, có 2 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, 13 vụ cướp giật tài sản (giảm 18,7%), 23 vụ trộm tài sản; 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 vụ tàng trữ vũ khí trái phép.

Đáng chú ý, tình hình uống rượu bia say xỉn rồi xảy ra đánh nhau gia tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước khi ghi nhận 10 vụ cố ý gây thương tích (tăng 5 vụ so với dịp tết năm 2016). Cơ quan công an đã điều tra, khám phá 34 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 66,67%), tạm giữ 34 đối tượng.

Công an TP. cũng lập biên bản, xử lý 06 vụ cờ bạc, 38 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 19 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Trong 7 ngày Tết toàn TP. xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 08 vụ), làm 02 người chết (giảm 03), bị thương 26 người (giảm 07), không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 206 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Công an cũng ra quyết định xử phạt 324 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 270.395.000 đồng. Công an thành phố kịp thời giải tán 02 tốp (quận 2, Bình Tân) khoảng 57 xe gắn máy tập trung lưu thông thành đoàn và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.