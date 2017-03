7 người bị lừa sang Nga làm việc

Chiều 24/2, Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận 6 công dân tỉnh này sang Nga làm việc trái phép đã về đến nhà. Trong đó có vợ chồng Nguyễn Văn Thuận - Đoàn Thị Xuân, chị Lương Thị Thương, Nguyễn Thị Phượng (ở huyện Đông Hải) và Đỗ Văn Bước, Phan Thị Nhi (cùng ngụ huyện Giá Rai).



Hiện còn một người bị giới chức ở Nga tạm giữ vì chưa đủ tuổi thành niên là Ngô Minh Hải (xã Long Điền, huyện Đông Hải). Cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương làm thủ tục bảo lãnh Hải về nước an toàn.



Những người này bay ra nước ngoài vì bị ông Nguyễn Ngọc Ẩn (43 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) lừa đi làm thợ may với lương cao. Đến Nga, họ bị cảnh sát bắt vào ngày 30/11/2012 vì không có giấy tờ cư trú. Sau 3 tháng tạm giữ làm rõ, 6 người bị trục xuất về nước.



Công an tỉnh Bạc Liêu đang truy bắt ông Ẩn để xử lý hành vi đưa người đi nước ngoài trái phép.





Theo Trần Thanh (VNE)