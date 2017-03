70 chuyện cổ tích ở vùng “gió vụt”

Những ngày cuối năm 2008, nhờ sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Prudential, Báo lại trở về Ba Vì để giúp thêm các em học sinh nghèo. Và điều vui nhất là những giúp đỡ hai năm trước đang được các em học sinh nghèo trân trọng và phát huy hiệu quả tốt.

Ba Vì nhiều máy vi tính nhất Ba Tơ

Ba Vì đến nay vẫn còn là xã khó khăn khi có nhiều thôn vẫn thuộc vùng 135 (diện đặc biệt khó khăn). Đồng bào H’rê vẫn lần hồi với ruộng nương, mới trải qua mấy trận lũ quét và chuẩn bị hứng những cơn “gió vụt” kinh hoàng từ hẻm núi Violắc khi mùa khô cận kề. Nhưng thầy Lê Xuân An - Hiệu trưởng Trường THCS Ba Vì bảo rằng học sinh của thầy có tỷ lệ khá giỏi đến hơn 1/3 sĩ số. Nghèo chót huyện nhưng học giỏi thứ ba huyện.

Tỷ lệ ấy thực ra cũng chưa cao so với học sinh miền xuôi. Nhưng ở vùng đất mà nhiều gia đình phải bắt cả nòng nọc trộn với muối để làm thức ăn thì sức học ấy cùng với con số 99% học sinh ra lớp vào đầu năm học là thành quả lớn lao.

Hôm chúng tôi đến Ba Vì, trời mưa tầm tã, con đường về Nước Ui, Nước Xuyên, Kà Ràng... xa đến chục cây số, bùn quá gối, có nơi phải men theo bờ sông Re mà đi vì chưa có đường. Vậy nhưng học sinh vẫn đội áo mưa, mang tơi lũ lượt đến trường. Thầy An bảo các em ở những thôn ấy phải đi học từ 10 giờ sáng, chiều 5 giờ tan lớp lại cuốc bộ, 7 giờ 30 tối mới đến nhà.

Vượt khó, chăm học, các em học sinh ở Ba Vì còn rất thông minh khi thầy Bắc - Hiệu phó khoe với chúng tôi hơn 300 học sinh từ khối 6 đến khối 9 đều thành thạo tin học căn bản. Điều đó làm chúng tôi bất ngờ khi cả huyện Ba Tơ 19 xã, có mấy chục trường THCS nhưng chỉ có học sinh Ba Vì được học tin học. Và điều đó còn làm chúng tôi cảm động khi việc học tin học ấy có được nhờ tám máy vi tính mà hai năm trước Báo Pháp Luật TP.HCM mang tặng. Thầy An - Hiệu trưởng tự hào: “Ba Vì nghèo nhất Ba Tơ nhưng học sinh được học tin học đông nhất, có nhiều máy vi tinh nhất Ba Tơ!”.

Khó khăn còn triền miên

Chúng tôi đã dành cả một buổi chiều xắn quần lội vào Măng Đen, Kà Ràng... nhưng không gặp được em học sinh nghèo nào vì các em đi học về là cất tập vở lên núi giữ trâu, chặt củi.

Nhà em Phạm Thị Tần ở Măng Đen chỉ là mấy tấm lồ ồ và bạt nilon chắp lại, góc nhà khô ráo nhất được dùng làm góc học tập. Nhà em lúc nào cũng vắng vì mẹ em đi cấy thuê ở xã bên, còn cha bị tâm thần bỏ đi đâu đã chín năm chưa thấy về. Chúng tôi vào nhà không có ai, chỉ có hai bó củi to đặt trước nhà. Hàng xóm nói mỗi bó nặng hơn cả người em Tần nhưng bán được có 10 ngàn đồng. Kiếm củi không đủ cơm, em Tần buổi đi học, buổi đi thả trâu thuê trên núi cách nhà bảy, tám cây số. Khổ vậy nhưng em vẫn học khá và đến trường đều đặn. Đi làm nhiều nên đã 15 tuổi mà em Tần chỉ như học sinh cấp 1, mấy bộ áo quần mùa đông chúng tôi mua tặng em đều phải đi đổi lại vì quá rộng.

Đến nhà em Phạm Văn Có học lớp 6A chúng tôi cũng không gặp được em, ngày thường em đi thả trâu thuê nhưng hôm nay em đang đi bẫy chim để mời rượu cho các anh, các chú ngày mai sẽ cày giúp cho mảnh ruộng xấu. Hoàn cảnh của em còn neo đơn hơn cả em Tần khi mẹ chết, cha lấy vợ, người anh lớn bị tâm thần bỏ đi, còn hai chị em lay lât, nương tựa nhau.

Cũng cuộc sống lần hồi, em Phạm Thị Biên ở lớp 8A mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có hai chị em, buổi đi học, buổi làm thuê để kiếm sống. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng không gặp được em Biên cùng nhiều em học sinh nghèo khác nữa khi tìm đến nhà. Hỏi bà con hàng xóm đều nhận được những cái chỉ tay xa lắc lên phía triền đèo Violắc, nơi các em đang thả trâu, chặt củi, kiếm cá suối...

Chuyện cổ tích từ thầy cô giáo

Ở trường Ba Vì, các thầy cô cũng gian nan không kém các em khi phải sống xa nhà, có người từ đồng bằng lên đã hơn 30 năm như thầy Lê Xuân An, nhiều thầy cô khác đã hơn 10 năm, chấp nhận cuộc sống cách trở thiếu thốn. Hai năm trước, khi có máy vi tính, thầy cô góp tiền để mua chiếc máy in nhưng nay đã bị hư nên dịp này, ngoài 70 suất học bổng, Báo Pháp Luật TP.HCM và Công ty Bảo hiểm Prudential đã quyết định tặng thêm cho các thầy cô chiếc máy in kèm phôtô hơn sáu triệu đồng. Thầy An lại cười rất vui: “Vậy là Ba Vì vừa nhiều máy tính lại có máy in hiện đại nhất Ba Tơ nữa!”.

Hôm nhận học bổng, em Phạm Thị Kha ở lớp 8A xúc động thay mặt các bạn cảm ơn: “Chúng em chỉ có hai bộ đồ đi học, mùa đông ước được mặc ấm như các bạn vùng xuôi mà có nhiều bạn cũng chưa được. Chúng em nhận học bổng cứ ngỡ như ông bụt, bà tiên trong truyện cổ tích”.

Các em cảm ơn rất thật lòng, hồn nhiên nhưng có lẽ chúng tôi không dám nhận. Bởi các em, các thầy cô ở Ba Vì mới là những người đang viết câu vượt khó trong dạy và học giống như cổ tích.

Xin hẹn một lần khác quay lại vùng đất “gió vụt” và được chép về xuôi nhiều hơn 70 câu “chuyện cổ tích” hôm nay.