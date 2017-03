71 tuổi còn gây án

Khoảng 3 giờ sáng 28-10, ông Lê Văn Thiết (71 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) cầm hai con dao đột nhập vào nhà chém vợ chồng anh Lê Văn Kê (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dưng (50 tuổi, ngụ đường Lê Thị Đền, phường 3, TP. Tân An). Dù cả hai chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị hung thủ gây thương tích khá trầm trọng.

Lối đi đang tranh chấp giữa hai nhà

Anh Nguyễn Minh Tuấn (đối diện nhà anh Kê) kể lại: “Lúc đó tôi đang lim dim ngủ thì nghe tiếng kêu cứu từ phía nhà vợ chồng anh Kê. Biết có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi mở cửa nhìn sang thấy anh Kê và chị Dưng người bê bết máu, đang cố gắng vượt ra khỏi hàng rào để nhờ giúp đỡ”. Lúc anh Tuấn chạy vào sân, anh Kê thều thào: “Tôi đã chốt cửa nhốt ổng trong nhà rồi!”.

Anh Tuấn liền lấy xe đưa anh Kê và chị Dưng vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc đó, ông Thiết trèo lên vách nhà thoát ra ngoài rồi cầm dao tự đâm vào bụng, nằm quỵ xuống đường. Lúc này mọi người mới dám đến gần để đưa ông Thiết đi cấp cứu tại Bệnh viện Long An. Hiện sức khỏe của ông rất nguy kịch. Riêng anh Kê và chị Dưng sức khỏe đã ổn định.

Một số người dân địa phương cho rằng, dù ông Thiết vẫn thường sang nhà anh Kê để uống trà nhưng cả hai có tranh cãi với nhau vì đường đi chung, chưa giải quyết dứt điểm. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vài ngày trước khi sự việc xảy ra, đôi bên có lời qua tiếng lại nên ông Thiết đâm ra thù oán cá nhân. Hiện cơ quan điều tra Công an TP. Tân An đã khởi tố vụ án.

Theo THIỆN TRÍ (CATP)