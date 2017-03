75% vi phạm lỗi mũ bảo hiểm là thanh thiếu niên

Theo Đại úy Trường Song Thành, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, sau một tuần xử lý, lực lượng chức năng đã xử phạt 4.595 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.189 xe môtô và tạm giữ 614 bộ giấy tờ.



Đại úy Thành cho hay, vi phạm chủ yếu tập trung ở các quận nội thành, riêng đối tượng thanh thiếu niên chiếm tới 75,2% trong tổng số người vi phạm.



Trong số các quận nội thành xử lý vi phạm nhiều nhất là hai quận Đống Đa và quận Ba Đình. Cụ thể, quận Đống Đa có 957 trường hợp vi phạm, giữ 318 xe, 129 bộ giấy tờ xe. Quận Ba Đình 924 trường hợp, tạm giữ 247 xe và 294 bộ giấy tờ.



Theo thống kê của phòng Cảnh sát giao thông công an Hà Nội, tổng số các trường hợp vi phạm mũ bảo hiểm đã phạt thành tiền là 832,3 triệu, trong đó phạt tại chỗ 3.089 trường hợp, phạt thành tiền 469,08 triệu đồng.



Độ tuổi người vi phạm dưới 18 tuổi là 204 trường hợp và tạm giữ 138 xe; từ 18 tuổi đếm 30 tuổi đã xử lý 3.252 trường hợp, trong đó phạt tại chỗ 2.116 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 431 trường hợp, tạm giữ xe 705 trường hợp.



Độ tuổi trên 30 tổng xử phạt là 1.091 trường hợp, trong đó phạt tại chỗ 859 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 105 trường hợp, tạm giữ xe 27 trường hợp.



Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết: “Những đối tượng vi phạm không đội mũ bảo hiểm phần đa là thanh thiếu niên đi xe đầu trần, lạng lách đánh võng trên đường. Những đối tượng này khi gặp lực lượng chức năng thì 'rồ' ga bỏ chạy.”



“Đối với trường hợp này chúng tôi phải ghi lại biển số xe rồi xác minh qua phòng Cảnh sát giao thông để phối hợp với đơn vị quản lý con người đó để xử lý. Nhiều trường hợp đã bị chúng tôi "phạt nguội,” ông Đức chia sẻ.



Ông Đức cũng cho hay, sở dĩ các đối tượng này chúng tôi không đuổi theo vì sợ đuổi theo có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.



“Đối với các xe không chính chủ thì ngoài xử phạt người điều khiển xe vi phạm, chúng tôi còn phạt ngay cả người chưa sang tên đổi chủ,” ông Đức nói./.





Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)